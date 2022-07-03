Власти Белгорода заявили, что в результате ночных взрывов в городе погибли три человека, пострадали еще четверо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, было повреждено 11 многоквартирных домов и не менее 39 частных. Предварительно повреждено 50 домов. Из них пять частных домов полностью разрушены. Губернатор не приводит причины взрывов в городе. Ранее ночью Гладков в соцсети сообщал, что в городе была "серия громких звуков" и предположил, что это связано с "работой системы противовоздушной обороны". О "работе ПВО" также писали росСМИ со ссылкой на корреспондентов и местных жителей. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский опровергал причастность украинских сил к инцидентам в Белгороде, заявляя, что Киев никогда не применял оружие для атак на Россию на его территории. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов позже сообщил, что россияне должны привыкать к провокациям своих военных, как произошло в Белгороде. При этом украинская сторона не может комментировать домыслы о своей причастности к этому. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.