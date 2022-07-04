Болгария выслала 70 русских дипломатов. Два российских самолета вылетели из Софии с десятками сотрудников российских дипломатических служб и их семьями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP. Решение о высылке было объявлено исполняющим обязанности премьер-министра Кириллом Петковым, который занял жесткую позицию по отношению к РФ после ее вторжения в Украину. Петков заявил, что Москва использовала тактику гибридной войны, чтобы свергнуть его правительство. Он также отметил, что Россия сохранит 43 своих сотрудника после высылки, и подчеркнул, что в Болгарии всего 12 дипломатических сотрудников в Москве. "Все работающие против интересов Болгарии будут призваны вернуться в страну, из которой они прибыли", — заявил политик. В ответ Россия пригрозила разрывом дипломатических отношений. Европейский Союз, членом которого Болгария является с 2007 года, ответил на угрозу России и заявил, что полностью поддерживает и солидарен с Болгарией. Как сообщалось ранее, Латвия, Литва, Эстония и Болгария приняли решение выслать российских дипломатов и сотрудников посольств. Причиной тому стала военная агрессия России по отношению к Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.