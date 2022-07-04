Окончанием войны с Россией должен стать выход Украины на пределы 1991 года. Это может произойти уже в следующем году. Об этом в интервью рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. По его словам, первые видимые результаты перелома в войне будут приходиться на август этого года. "В конце года, скажем так, состояние, в котором активные боевые действия достаточно уменьшатся. Но это не будет еще концом, надо правильно понимать то, что я говорю", — объясняет Буданов. Начальник украинской разведки заявил, что сочтет концом войны именно "выход на границы по состоянию на 1991 год". "Это будет концом этой всей авантюры, которую Россия сделала", – отметил Буданов. На вопрос журналиста, когда может закончиться война и что для этого нужно, он ответил: "Следующий год, я так считаю". Неутешительные прогнозы союзников Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский лидерам "Большой семерки" заявил, что хочет завершения полномасштабной войны России против Украины до наступления зимы и попросил помочь в этом. На что в США ответили, что считают подобный сценарий нереальным и назвали три варианта развития событий. При этом в НАТО уверены, что война России против Украины будет долговременной, но Альянс обещает помочь украинцам победить агрессора. Европейские лидеры также неоднократно говорили о риске "затяжной" войны РФ против Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.