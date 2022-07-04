Гороскоп на июль 2022 года расскажет о двух знаках Зодиака, которым сильно не повезет в середине лета с финансами, карьерой, делами, любовью. Кто эти несчастливчики, которым грозит "черная полоса" – читайте ниже в нашем материале Lite. Козерог Астрологи говорят, что в течение второго месяца лета Козерог приложит много усилий, но это не принесет ожидаемых результатов. Он будет чрезмерно реагировать и нервничать больше времени, чтобы его услышали семья и профессиональное окружение. Что касается финансовой стороны, Козерог также будет разочарован – вероятная потеря важного источника дохода или снижения доходов. В отношениях возможны конфликты и недоразумения. Вдруг Козерог может узнать, что его партнер не тот человек, которого он думал, что хорошо знает. Начнутся усложнения, результатом которых может стать разрыв. Астрологи советуют вам взять себя в руки, избавиться от негативных эмоций и постараться восстановить свой моральный дух! Водолей В этом месяце Водолею предстоят большие проблемы. С финансовой стороны он может понести значительные убытки. Хотя Водолей часто будет обращать внимание на малейшую потраченную копейку, этого недостаточно, чтобы избежать потерь. Проблемы ждут и на работе. Если Водолей категорически откажется от поддержки и мудрых советов своих коллег, он лишится многих союзников. Это лишь усугубит напряжение на работе и дома. Атмосфера в личной жизни будет напряженной, и Водолей будет думать, следует ли продолжать отношения. Лучшее, что можно сделать в этом месяце июле, быть сговорчивым, и не лезть на рожон. Споры и конфликты до добра не доведут! Ранее астрологи рассказали о знаках Зодиака, которые вот-вот проживут два месяца счастья. Также мы писали о худших мужчинах по знаку Зодиака.