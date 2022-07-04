Для противодействия ударам авиации РФ с применением крылатых ракет необходимо атаковать аэродромы, используемые российскими самолетами.

Об этом в комментарии Guildhall заявил экс-командующий армией США в Европе, генерал Фредерик Бен Ходжес

«Когда мы говорим о ракетах, крылатых ракетах, запускаемых с территории России и Беларуси, то чтобы противодействовать им необходимо атаковать аэродромы с которых взлетают такие самолеты (запускающие крылатые ракеты – ред.). Или же найти метод нарушить логистику доставок таких ракет к местам пусков», — заявил генерал Ходжес.

Ранее руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр В. Данилюк заявил, что управляемые крылатые ракеты, которые используют ВС РФ для ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины, являются эффективными так как оперируют на малых высотах и невидимы для украинской системы ПВО. По его словам, страны Запада должны передать Украине самолеты типа F-15e, F-16 или другие западные перехватчики для эффективного противодействия ударам крылатыми ракетами ВС РФ.

В свою очередь, в парламенте Великобритании депутаты как от Консервативной так и от Лейбористской партии выступили с заявлениями в поддержку передачи Украине американских самолетов типа F-15e, F-16 и других западных перехватчиков, необходимых для противодействия крылатым ракетам РФ.

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