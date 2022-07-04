Максимальные цены на российскую нефть после введения принудительных ограничений ее стоимости со стороны стран "Большой семерки" составят не более половины текущей закупочной цены. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today. Премьер-министр Японии анонсировал создание специального механизма, благодаря которому российскую нефть не будут покупать по более высокой цене, чем это будет прописано в совместном договоре. Предполагается, что международные компании смогут транспортировать сырую российскую нефть и нефтепродукты по всему миру только в том случае, если она покупается по установленной цене. Ожидается, что ограничение цен на нефть придаст больше силы существующим санкциям, наложенным на Россию. "Мы сталкиваемся с серьезной ситуацией, в которой нарушается мирный порядок. Мы должны показать, что за агрессию приходится платить высокую цену", – заявил премьер-министр. Кисида также отметил, что война России против Украины привела к резкому росту цен на основные группы потребительских товаров по всему миру. Напомним, ранее Великобритания, США, Канада и Япония объявили о запрете на поставки российского золота, чтобы усилить давление на "военную машину" президента РФ Владимира Путина. По оценкам экспертов, в результате запрета на импорт золота экономика России будет терять ежегодно около 19 млрд. долларов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.