За штурм Лисичанска и района к западу от него отвечали командующий центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин и командующий воздушно-космическими силами России генерал армии Сергей Суворикин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW. То, что два высокопоставленных российских командира руководили и несли ответственность за военные действия в Лисичанском районе, говорит, что президент России Владимир Путин не доверяет младшим офицерам и желает перестраховываться, назначая дублирующих друг друга офицеров. Также двойное руководство одной операцией может говорить и о том высоком значении, которое Путин придавал захвату Лисичанска и выходу армии РФ на границы Луганской области. Напомним, сегодня, 3 июля стало известно, что украинские военные покинули Лисичанск Луганской области. ВСУ отошли с позиций для сохранения жизней личного состава. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.