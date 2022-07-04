Первые победы Украины в войне против российского агрессора украинцы увидят в ближайшее время. А именно в августе этого года. Об этом в интервью рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. При этом он отметил, что необходимо правильно понимать значение перелома в войне. "Я (ранее – ред.) сказал, что в августе вы увидите, весь мир в принципе увидит первые победы Украины. (Это – ред.) первый перелом", — отметил Буданов. Однако руководитель украинской разведки отказался рассказывать подробности. "Вы хотите, чтобы я сейчас раскрыл все планы, чтобы враг прочитал и подготовился? Так вы себе это представляете?… Риторически вам отвечу. Если вы анализируете мои высказывания, или вы увидели, чтобы я хотя бы раз ошибся? , – подытожил Буданов. Напомним, ранее начальник ГУР заявлял, что украинцы должны увидеть "видимые результаты" контрнаступления в оккупированной Херсонской области с августа. Добавим, также Буданов подчеркивал, что Украина отвоюет свои территории только военным путем. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.