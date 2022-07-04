После оккупации лисичанских российские войска, скорее всего, начнут наступление на Северск, город в Донецкой области на пути в Славянск и Краматорск, хотя вместо этого могут развить более серьезные атаки на Бахмут или Славянск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW. Украинские войска, вероятно, продолжат с боями отступать к шоссе Е40, которое идет из Славянска через Бахмут в сторону Дебальцево. Пока неясно, примут ли они решение организовать оборону вокруг Северска. В Донецкой области российские войска попытались атаковать населенные пункты севернее Славянска, но в течение 3 июля не завоевали какой-либо новой территории. При этом, по заявлению украинского Генерального штаба, армия РФ использует здесь инструменты для радиоэлектронной борьбы. Различные источники подтверждают, что Славянск подвергается массированным обстрелам со стороны русских военных. Напомним, СБУ отмечает, что РФ намеренно бьет по гражданским объектам, коварно убивая украинцев. Примером этого ведомства назвали как раз сегодняшние обстрелы Краматорска и Славянская. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.