В Украине сегодня почти по всей территории погода будет сухая. Днем жара ударит до +36. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня будет малооблачно, без осадков. Лишь ночью в Винницкой, Одесской и Николаевской областях переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +15+17, днем +29+32 градуса; на западе ночью +14+16 градусов, а днем +28+36; в восточных областях ночью +15+17, днем +29+31 градус; на юге страны ночью +15+18 градусов, а днем +30+32; в центральных областях ночью +15+17, днем +29+32 градуса. Погода в Киеве Днем в столице без осадков. Ветер переменных направлений, слабый. Столбики термометров ночью покажут +16+18, а днем достигнут +30+32. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.