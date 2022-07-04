Сменная действующая власть в Кремле возможна по одному из двух сценариев. "Депутинизации" или развала России на многие части. Об этом в интервью рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Элита ждет "момента" По его словам, политическая и экономическая российская элита достаточно сильно пострадала от санкций, но все же будет ждать "подходящего момента", не создавая самостоятельно протестные настроения. "Доступного (момента — ред.) для правильной смены (главы Кремля, — ред.). Как говорится, "преемственности", — уточняет Буданов. Путин жив? При этом комментировать заявления о "смерти Путина" глава украинской разведки отказался. "А жив ли Путин сейчас? Риторический вопрос… Я воздержусь от этого", — отметил Буданов. Два сценария свержения власти Он рассказал о двух сценариях свержения нынешней российской власти. "Возможны всего два варианта, чем все это закончится. Первое, это преемник Путина останавливает основные действия не только в Украине, а во многих уголках мира. И говорит: "Снимайте, пожалуйста, с России все наложенные санкции, выстраиваем новые отношения. Россия здесь ни при чем, исключительно был человек, управлявший ранее государством, и это его личные проблемы, он маньяк", — предположил Буданов. То есть произойдет так называемая "депутинизация". "Ну и во всем обвиняют его (Путина – ред.). Другой вариант – это просто развал России на несколько частей, на три и более", – отмечает руководитель ГУР. На вопрос журналиста, известны ли фигуры "преемников" Путина, он ответил, что "этот процесс как раз сейчас продолжается". "Это очень сильно подковерная борьба. Башни Кремля должны найти между собой какой-то консенсус. А это тяжело", — говорит Буданов. Глава разведки отказался называть имена этих лиц. "Нет, не нужно мешать этому процессу", — подытожил Буданов. Напомним, как сообщалось ранее, российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения президента Владимира Путина от власти. При этом в СНБО выразили уверенность, что в России ничего не изменится даже если сменится президент страны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.