5 июля православный мир чтит память Евсевия, епископа Самосатского, жившего в 4 веке и прославившегося как защитник приверженцев православной веры. Какие приметы этого дня, главные запреты дать – читайте в материале Styler. Известно, что преподобный Евсевий умер в этот день. Однажды Евсевий шел по улице, неизвестная женщина находилась в это время на крыше и внезапно решила сбросить на голову Евсевию кусок черепицы, убив его. Она заявила, что сама не понимает, зачем она это сделала. Наши предки верили, что этот день – лучшее время для чистки колодцев. Если в этот день помывать колодец, то питьевая вода будет не только чистой, но найдет целебные свойства. Если в этот день вы увидели кролика — будет ливень. Солнечные лучи греют землю-урожай зерновых не заставит себя ждать. Услышали карканье ворон – быть беде. Вороны начали строить гнезда неподалеку от вашего дома – будут ливни. Хорошая погода будет, если луна в этот день полная. Шишки лопуха появляются перед дождем. Если черные тучи начали быстро двигаться – ненастье грядет. Вихрь, идущий в тихую погоду, предвещает дождь. Над берегами туман собирается – будет сырая погода. Что нельзя делать в этот день Запрещается ссориться и конфликтовать с любимым человеком, иначе он может уйти навсегда и никогда с вами не встретится. Нельзя ссориться и с близкими людьми и с друзьями, это может плохо кончиться. Не следует в этот день выезжать куда-нибудь, говорят, что именно в эту дату бывает много аварий. Кто празднует именины День Ангела в этот день празднуют Ульяна, Юлиана, Юлия, Ефросинья, Василий, Гавриил, Геннадий, Григорий, Теодор и Федор. Раньше мы писали, какие переданные по наследству вещи ни в коем случае нельзя отдавать другим. Также читайте о календаре выходных и праздников на июль 2022 года. Стало известно, будем ли мы отдыхать дополнительно.