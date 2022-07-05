США не перестанут бороться с захлестнувшей страну эпидемией вооруженного насилия. С этой целью будут подготовлены несколько важных законопроектов. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома. "Недавно я подписал первый за почти 30 лет значительный двухпартийный проект в сфере реформирования Закона Об обращении оружия, включающий действия, которые спасут много жизней. Но американскому обществу еще предстоит сделать очень многое, и я не сдамся в борьбе с эпидемией вооруженного насилия", – заявил президент США. Байден также подчеркнул, что шокирован лишенным смысла насилием с применением огнестрельного оружия. Ранее президент предложил администрации Чикаго содействие со стороны федеральных органов власти в связи со стрельбой. Ранее сообщалось, что в городке Хайленд-Парк возле Чикаго неизвестный устроил стрельбу на параде ко Дню независимости США. В результате происшествия погибли пять человек, еще 16 получили ранения. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.