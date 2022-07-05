На трассе Киев-Чернигов открыли понтонную переправу через реку Десна. Временный мост рассчитан на транспорт весом до 10 тонн. Новый логистический маршрут позволит разгрузить существующие транспортные коридоры между двумя городами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укравтодора. Работать переправа будет с 5:00 до 21:00. Ориентировочно раз в неделю проезд будет закрываться на регламентные работы. Для тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств сообщение Чернигов-Киев по-прежнему будет производиться по дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов. В Укравтодоре также сообщили, что в связи с разрушением двух больших мостов через реку Десна возле Чернигова длительное время прямое кратчайшее сообщение с Киевом было разорвано. Первый мост на объездной Чернигов был взорван в конце февраля для сдерживания наступления оккупационных войск. Второй мост на подъезде к Чернигову в конце марта был разрушен в результате вражеской авиабомбардировки. Ранее сообщалось, что для восстановления разрушенных войной дорог необходимо 900 млрд гривен. Ремонт всех поврежденных объектов инфраструктуры займет более 3-4 лет. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.