В Национальном банке Украины предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники рассылают посылки "Новой почтой". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ. Схема такова: человеку приходит SMS о том, что на его имя поступила посылка на соответствующее отделение "Новой почты". Когда человек обращается на "Новую почту" для получения посылки, оказывается, чтобы его получить нужно оплатить деньги за доставку, присланный товар и услугу за пересылку средств. Стоимость может быть небольшая до 200 гривен. Содержимым посылки может быть кусок мыла. Таким образом мошенники пытаются заработать, делая ставку на то, что сумма невелика и что человеку станет интересно узнать содержимое посылки. В НБУ призывают быть осмотрительными и не давать возможность мошенникам обмануть. "Если вы ничего не заказывали и не ожидаете никаких посылок от своих родных, не платите деньги за товар, который вам не нужен", — говорится в сообщении. Напомним, во время войны злоумышленники не прекращают попыток обманывать граждан. Они спекулируют на теме финансовой помощи пострадавшим, выманивают средства якобы на помощь украинским военным или эвакуацию гражданских граждан из опасных районов. Ранее Национальный банк предупредил украинцев о двух актуальных схемах мошенничества в военное время. Это "посреднические" услуги от мошенников и SMS-сообщения о поступлении платежа. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.