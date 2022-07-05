оккупанты ранним утром 5 июля выпустили по Днепропетровской области семь ракет. Шесть из них успешно сбили украинские силы ПВО. "Прилет" ракеты вызвал возгорание частного сектора в Покрове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВВА Валентина Резниченко. Все ракеты были сбиты украинскими военными над Днепром и Синельниковским районом. В Днепре обломки сбитой ракеты повлекли возгорание, на данный момент спасатели уже возгорание ликвидировали, никто не пострадал. В городе Покров зафиксирован "прилет" в частный сектор. Разрушены несколько домов, еще в нескольких выбило стекла, взрыв спровоцировал пожар. На месте работают представители ГСЧС и полиции. Предварительно никто не пострадал. Пожар в Покрове ликвидирован (7:51) В Покрове сотрудники ГСЧС потушили пожар, который произошел из-за попадания вражеской ракеты в частный сектор. В поврежденном доме в момент удара находились шесть человек. Раненых и погибших нет. Рядом обнаружили безопасные обломки ракеты. Напомним, 4 июля стало известно, что российские войска в очередной раз обстреляли Харьков. Целью кафиров стала школа в Шевченковском районе. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.