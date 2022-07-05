Официальный Токио выразил протест Пекину в связи с тем, что китайский военный корабль проплыл вблизи спорных островов в Восточно-Китайском море, которые в Японии называют Сэнкаку, а в Китае соответственно Дяоюйдао. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today. Японские официальные лица регулярно протестуют против присутствия кораблей китайской береговой охраны в водах вблизи островов. Фрегат ВМС Китая был замечен в близлежащих водах Японии северо-западнее одного из контролируемых Токио островов. "Мы выразили серьезную обеспокоенность и протест китайской стороне по дипломатическому пути и призвали их не допустить повторения подобных инцидентов", — заявил заместитель главного секретаря Кабинета Министров Сэйдзи Кихара. Кроме того, в понедельник в близлежащих водах спорных островов был замечен российский военный корабль. Прилегающими водами в международном морском праве принято считать 12-мильную полосу, простирающуюся за пределы территориальных вод. Напомним, ранее Великобритания, США, Канада и Япония объявили о запрете на поставки российского золота, чтобы усилить давление на "военную машину" президента РФ Владимира Путина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.