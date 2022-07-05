Сегодня, 5 июля, в Украине снова ожидается жаркая погода. Столбики термометров днем в среднем покажут до +30 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня на западе ожидаются дожди с грозами. Кроме того, осадки будут сопровождаться шквальными порывами ветра в некоторых регионах. На другой территории Украины будет сухая и солнечная погода. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +16+20, днем +30+33 градуса; на западе ночью +15+18 градусов, а днем +29+32; в восточных областях ночью +16+18, днем +30+33 градуса; на юге страны ночью +17+19 градусов, а днем +29+34; в центральных областях ночью +17+19, днем +31+34 градуса. Погода в Киеве Днем и ночью без осадков. Ветер северо-западный до 8 м/с. Ночью столбики термометров покажут +16+19, а днем +30+33 градуса. Напомним, синоптики обновили прогноз погоды на июль и отметили, что украинцев ждут ливни и засуха. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.