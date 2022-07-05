оккупанты утром 5 июля обстреляли Николаев. Во время воздушной тревоги в городе раздалось несколько взрывов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-N". Очевидцы сообщают о большом пожаре в одном из мест удара. Над городом поднимается большой столб черного дыма. Ранее мы писали, что противник 5 июля выпустил по Днепропетровской области семь ракет. Шесть из них успешно сбили украинские силы ПВО. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.