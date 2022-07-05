Российские войска готовят наступление на Бахмут и Северск, однако истощенные подразделения армии кафиров после боев за Лисичанск вряд ли смогут добиться успеха. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW. Российские войска, вероятно, будут продолжать продвигаться к западу от трассы Бахмут-Лисичанск, чтобы в результате пройти в Бахмут и Северск, хотя их способность сделать это успешно после потерь, понесенных при попытке взять Лисичанск, сомнительна. Данные системы дистанционного зондирования NASA Fire Information for Resource Management System зафиксировали ряд пожаров у спорного, Клинового и Угледарской электростанции 4 июля. По данным Института, ВСУ все чаще атакуют российскую военную инфраструктуру с помощью огня по косвенному наведению и из предоставленных США систем HIMARS в глубине оккупированных территорий. Предоставленный Западом HIMARS демонстрирует, как Западная военная помощь предоставляет Украине новые и необходимые военные возможности. Напомним, ранее стало известно, что российские военные отказываются выполнять приказы руководства и хотят увольняться из армии. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.