Российские оккупанты захватили в Мариуполе два иностранных судна и заявили их владельцам, что теперь они являются "государственной собственностью". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. По данным агентства, речь идет о сухогрузе Smarta (ходит под флагом Либерии) и грузовом судне Blue Star I (под флагом Панамы). Компания Smarta Shipping заявила, что 30 июня получила по электронной почте сообщение, что ее судно Smarta "принудительно возвращено в государственную собственность". Письмо было отправлено от имени так называемого "МИД ДНР". Компания заявила, что считает такие действия "незаконными и противоречащими всем нормам международного права". Сухогруз Smarta прибыл в Мариуполь 21 февраля для погрузки стали, а 20 марта попал под артиллерийский обстрел, который серьезно повредил его надстройку. Экипаж из 19 человек был насильственно вывезен российскими военными в Донецк и уволен только через месяц. Такое же электронное письмо было направлено в компанию Fetida Maritime, владеющее грузовым судном Blue Star I. представитель компании в Одессе отказался от комментариев, но сказал Reuters, что вся информация уже передана Службе безопасности Украины. Reuters также цитирует сообщения представителя МИД Украины, который сказал, что Министерству известно о намерениях российских оккупационных властей в Донецке создать "национальный флот" с кораблей, украденных в Мариуполе. В мае стало известно, что российские оккупанты захватили металлопродукцию, которая была произведена в Мариуполе заводами Азовсталь и ММК им. Ильича, и предположительно, будут пытаться доставить ее в страны, которые не поддерживают санкционную политику против РФ. По данным компании Метинвест, Smarta и Blue Star загрузили металлопродукцию перед вторжением в РФ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.