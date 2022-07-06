В возрождении активности на первичном рынке жилья важную роль будет играть государство, предложившее покупателям разнообразные целевые программы приобретения недвижимости, а застройщикам – кредитование и выкуп части квартир. Об этом в комментарии для РБК-Украина Realty рассказал СЕО девелоперской компании GREENOL Олег Приходько . Покупатели и застройщики ждут шага навстречу от государства После войны цена жилья будет играть главную роль для большинства потенциальных покупателей, а в возрождении первичного рынка недвижимости важно будет участие государства. "Именно правительство должно предложить выгодные условия кредитования, а также программы по выкупу части квартир у застройщиков для тех, кто потерял жилье в результате войны", – считает Олег Приходько. Среди недостроенных ЖК, работы на которых прекратились с началом войны, самые лучшие перспективы своевременной достройки имеют проекты эконом и эконом-плюс классов. " Демократическое жилье скорее найдет покупателей и более вероятно получит заказчика в виде государства", – добавляет эксперт. Задание: привлечь средства и сохранить репутацию В проектах на финальной стадии реализации, как правило, почти все квартиры (до 90%) были проданы, из них живых средств сейчас не получишь. Поэтому ставку будут делать именно на стройке с частичной готовностью. Но для этого важно продолжать процесс, хотя бы примерно соблюдая график. Учитывая это наиболее выгодными и экономически обоснованными вариантами для этих целей будут объекты со степенью готовности 50-60%. В более или менее спокойных регионах на западе и в центре страны, включая столицу и пригороды, застройщики будут пытаться продолжать работы на площадках, ведь им важно сохранить свое имя, а также сформировать финансовый поток, то есть поступление средств от новых инвесторов. Ранее мы также анализировали пять факторов, которые окажут влияние на цену недвижимости после войны.