Российские войска пытаются уничтожить портовую инфраструктуру на юге Украины, не имея успехов в спекуляциях по теме голода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". В частности, оккупанты бомбят элеваторы, хранилища и склады для продовольствия. Во вторник россияне обстреляли большую Костромку в Днепропетровской области, были уничтожены сельскохозяйственные склады. "Россияне пытаются атаковать портовую инфраструктуру, элеваторы, хранилища и склады, под видом уничтожения скопления военной техники, а вражеская пропаганда разгоняет "измену" о провокациях с применением ядовитых веществ", — говорится в сообщении. Кроме того, оккупанты без успеха пытаются вернуть утраченные на юге позиции. Дважды атаковали с воздуха уволенную Ивановку и переправу через Ингулец. В то же время Авиация ВСУ нанесла два удара по опорным пунктам врага в районе Благодатного. Подразделения ВСУ при отработке огневых задач в сутки уничтожили 18 кафиров, два САУ, установку "Нона-С", зенитную установку 23-го калибра, гаубицу "Мста-Б", бронированную технику и два склада боеприпасов. Украина не может вывозить зерно по Черному морю, потому что российский флот блокирует украинские порты. Сама Москва на официальном уровне декларирует, что якобы не мешает экспорту и угрожает миру голодом со стороны Украины. При этом Киев опасается, что разминирование акватории для гражданского судоходства без соответствующих гарантий может привести к высадке российских войск в Одессе. Напомним, США призвали страны G20 надавить Россию, чтобы разблокировать морские пути для экспорта украинского зерна. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.