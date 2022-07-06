Страны G20 должны нажать на Россию, чтобы разблокировать морские пути для экспорта украинского зерна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Помощник госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Рамин Толуи заявил, что страны G20 должны привлекать Россию к ответственности, а также настаивать на том, чтобы она поддержала текущие усилия ООН, направленные на то, чтобы вновь открыть морские пути для доставки зерна. "Мы поддерживаем инициативу ООН и хотим, чтобы G20 привлекала РФ к ответственности и настаивала на поддержке этой инициативы", — сказал он. Напомним, в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств G20, которая состоится 7-8 июля на острове Бали. Вопросы энергетической и продовольственной безопасности будут среди основных тем предстоящих переговоров. Напомним, ранее сообщалось, что Совбез ООН планирует на июль заседание, на котором могут утвердить соглашение о "зерновом Коридоре". Ожидается, что стороны должны согласовать экспорт украинского зерна на встречи в Стамбуле, однако пока неясно, когда она состоится. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.