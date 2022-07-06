Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет откровенный разговор о войне в Украине со своим китайским коллегой во время встречи на площадке G20 в Индонезии, посвященной последствиям российского вторжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg. Блинкен отправляется на Бали в среду, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел G20, прежде чем отправиться в Таиланд. Он встретится с представителем Китая в субботу, это будет первая личная встреча между ними с октября на фоне обострения геополитического напряжения между США и Китаем, объявившего о "безграничной" дружбе с Россией непосредственно перед вторжением в Украину в конце февраля. "Я думаю, это будет еще одна возможность откровенно поговорить на этот счет и выразить наши ожидания от Китая по поводу Украины", — заявил помощник госсекретаря Рамин Толуи. Он отметил, что Блинкен сосредоточит усилия на форуме G20, члены которого представляют около 80% мирового ВВП, чтобы привлечь внимание к вторжению России и действенной блокаде экспорта украинского зерна во время мирового продовольственного кризиса. Напомнив, Китай сейчас занимает нейтральную позицию по поводу войны в Украине. До конца года она вряд ли изменится, считают в ГУР МО Украины. При этом в США не исключат, что Китай мог не только вести информационную поддержку войны РФ против Украины, но и финансировать Кремль для военных расходов и удержания экономики. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.