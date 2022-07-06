Первая группа украинских военнослужащих прибыла в Великобританию. Учеба продлится несколько недель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса. Украинские солдаты пройдут курс, основанный на базовой военной подготовке Великобритании. Он содержит огневую подготовку, первую помощь в поле боя, полевую выучку, тактику патрулирования и обучение законам вооруженных конфликтов. Напомним, ранее британский премьер Борис Джонсон предложил программу, согласно которой каждые 120 дней обучения будут проходить до 10 тысяч украинских военных. После этого стало известно, в каких странах и каким оружием учатся воспользоваться ВСУ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.