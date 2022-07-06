Военные аналитики считают целью президента РФ Владимира Путина после захвата Луганской области остается уничтожение суверенитета Украины и изменение режима. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW). Ключевые выводы аналитиков института: Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев повторил первоначальные цели президента России Владимира Путина по поводу так называемой "сделки" в Украине, предположив, что Кремль сохраняет свою цель, включая изменение режима и территориальную экспансию далеко за пределами Донбасса. Российские войска продолжали наступательные действия к северо-западу и востоку от Славянска. оккупанты пытаются продвигаться к западу от района Лисичанска в направлении Северска. Вероятно, российские войска пытаются получить доступ к сельским дорогам к юго-востоку от Бахмута, чтобы наступать на город с юга. Украинские силы совершили ограниченный контрудар на юго-западе от Донецка. Российские войска продолжали ограниченные и безуспешные штурмы на севере Харьковской области. Российские власти проводят усиление мер по призыву на оккупированных территориях, чтобы компенсировать потери живой силы. Кремль продолжает консолидировать административный контроль над оккупированными территориями Украины, что, вероятно, создаст условия для непосредственного присоединения этих территорий к Российской Федерации. Напомним, как ранее сообщалось, Путин готовился к войне с Украиной как минимум год. Поэтому российский президент сможет вести войну "долгое время". В украинской разведке уверены, что окончанием войны с Россией станет выход Украины на свои пределы 1991 года и это может произойти уже в следующем году. При этом Запад уверен, что война России против Украины будет долговременной и может занять годы. О сроках и сценариях завершения военных действий – читайте в материале РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.