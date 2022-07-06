В Черном море находятся три российских корабля, две подводные лодки и большой десантный корабль, оснащенные ракетами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Всего Россия может держать на боевом дежурстве 32 ракеты. "Поэтому угроза с моря остается, прибрежная полоса продолжает выполнять функции линии обороны и зоны опасности, учитывая дрейфующие мины и противодесантные меры обороны", — говорится в сообщении. Напомним, в Черном море Россия усилила флот тремя крупными десантными кораблями. Ранее сообщалось, что Россия в Черном море держит три надводных корабля, подлодку и четыре больших десантных корабля. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.