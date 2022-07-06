Зависимость русской Федерации от технологий государств Европы и США в 6 раз больше, чем от технологий Китая, в связи с чем альтернативная китайская продукция не может покрыть потребности русской экономики в условиях введенных санкций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в интервью Yomiuri. По его словам, Китай сейчас предлагает России ограниченный объем альтернативной продукции, включая высокотехнологичные товары. "Россия экспортирует много сырья, но вынуждена импортировать много продукции с высокой добавленной стоимостью, которую она не производит у себя. Что касается передовых технологий, то Россия на 45% зависит от Европы и на 21% – от США. Для Китая этот показатель составляет всего 11%", — рассказал Боррель. Ранее Боррель заявил, что санкции Европейского Союза против России уже сильно избивают по руководителю Кремля Владимиру Путину и его сообщникам. Воздействие санкционных мер на российскую экономику со временем будет усиливаться. Напомним, российский президент Владимир Путин заявил, что якобы из-за западных санкций вынужден ускорить объединение с Беларусью. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.