В Украине сегодня в западных, северных регионах и местами в центральных регионах погода ухудшится. Ожидается штормовой ветер и ливни с грозами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине В западных, днем и в большинстве северных и Винницких областях умеренный, местами сильный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы до 15-20 м/с. На остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +18+20, днем +29+31 градус; на западе ночью +15+20 градусов, а днем +22+26; в восточных областях ночью +15+20, днем +30+32 градуса; на юге страны ночью +17+22 градуса, а днем +29+34; в центральных областях ночью +17+19, днем +31+32 градуса. Погода в Киеве Днем в столице ночью без осадков, днем умеренный, по области местами сильный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В Киеве же ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Столбики термометров ночью покажут +19+21, а днем +31+33 градуса. Напомним, ранее синоптики предупреждали, что погода в Украине изменится с появлением холодного атмосферного фронта, снизив температуру воздуха до +20 градусов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.