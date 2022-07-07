Британский Международный банк HSBC ведет переговоры по продаже своего российского корпоративного кредитного бизнеса Экспобанку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. По словам финансового директора HSBC Эвена Стивенсона, накануне российского вторжения в подразделении HSBC в России, предлагающем ряд корпоративных банковских и инвестиционных услуг, работало около 200 человек. Также французский Societe Generale продал часть в Росбанке олигарху Владимиру Потанину, а итальянский UniCredit изучает, что делать дальше со своим российским бизнесом, в котором привлечено около 4000 сотрудников. Напомним, в марте стало известно, что HSBC избегает потенциальных российских клиентов и отказывается кредитовать уже имеющихся. Второй по величине банк Европы стремится оградить себя от западных санкций против Москвы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.