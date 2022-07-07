Китай активизирует операции по манипулированию местными американскими чиновниками, чтобы заставить федеральное правительство проводить более дружественную политику по Пекину, предупреждает контрразведка США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Китай понимает, что государственные и местные лидеры США пользуются определенной мерой независимости от Вашингтона, и может попытаться использовать их в качестве доверенных лиц для защиты национальной политики США, желаемой Пекину. Подходы Китая включают использование подставных групп, таких как Китайская Народная Ассоциация дружбы с зарубежными странами, культивирующая "братские" отношения между Пекином и населенными пунктами США. Другая группа, Национальная ассоциация за мирное воссоединение Китая, пропагандирует китайско-американскую дружбу, но отстаивает взгляды Пекина на Тайвань. В то же время директор ФБР Кристофер Рэй и глава британской контрразведки Ми-5 Кен МакКаллум, выступая перед бизнес-лидерами, предостерегли бизнесменов от исходящей от китайских промышленных шпионов угрозы. Предупреждение прозвучало на фоне острой напряженности между Вашингтоном и Пекином по целому ряду вопросов, начиная с продажи оружия США Тайваню и нарушений прав человека в Китае до военной деятельности Пекина в Южнокитайском море и вероятных шпионских операций против Соединенных Штатов. Напомним, руководитель NASA заявил, что Китай может "захватить" месяц в рамках военной программы. Ранее сообщалось, что Китай предлагает своим гражданам денежное вознаграждение в размере 15 тысяч долларов за уведомление о людях, угрожающих национальной безопасности. Власти страны активизируют многолетнюю кампанию по выявлению тех, кого они называют "представителями иностранного шпионажа" и "враждебными силами".