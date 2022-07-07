Россия готовит очередную провокацию для дискредитации Украинского государства и созывает неформальную встречу Совбеза ООН, чтобы поговорить о якобы "неонацизме" в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя в ООН Сергея Кислицы. Неформальную встречу под названием "Неонацизм и радикальный национализм: исследование первопричин кризиса в Украине" россияне хотят провести 11 июля. "Летнее обострение агрессивной мимикрии — это когда миссия фашистской страны, по масштабам разрушений украинских городов, превзошедшая нацистов и фашистов, организует в Нью-Йорке очередное беснование о "неонацистах". Семь десятков дипломатов-путлерюгендцев в миссии РФ". Напомним, в июне Россию на заседании Совбеза ООН обвинили в насилии в Украине, тогда российский представитель Василий Небензя скандально покинул его. В то же время Кислица призвал цивилизованный мир совместными усилиями положить конец русскому фашизму. В противном случае война России не остановится в Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.