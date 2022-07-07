7 июля отмечается праздник Ивана Купала. Это один из главных праздников календаря славянских народов. Что нельзя делать в эту дату, главные приметы и запреты – читайте в материале Styler. Ивана Купала – это традиционный старославянский праздник, который прошел сквозь столетие и очень нравится украинцам. Считается, что ночь на Ивана Купала обладает волшебными свойствами, в это время нечисть выходит к живым и гуляет между ними. С этим и связана традиция жечь костер как защиту от нечистой силы и символ света, солнца. Главные приметы на Ивана Купала Если умыться утренней росой 7 июля, можно улучшить свое здоровье и приумножить красоту. Если на Ивана Купала идут дожди, все лето будет жарким и засушливым. В ночь на Ивана Купала звездное небо предсказывает хороший урожай. Многие росы утром на Ивана Купала – тоже до хорошего урожая. Если в этот день нельзя купаться в водоемах, поскольку нечистая сила может затянуть под воду. Нельзя продавать, давать в долг или просто отдавать что-либо из семьи, иначе вместе с преданным может уйти счастье и благополучие из дома. Нельзя в этот день поднимать с земли увиденные деньги — по примете, в будущем поднявшей ждет нищета; украшения – принадлежит расставанию со второй половинкой и кошельки – примета к большим затратам. В праздник Ивана Купалы нельзя сорванный Волшебный цветок папоротника, приносящий любовь, счастье и богатство, нести близко к телу, иначе можно столкнуться с нечистью, что чревато серьезными последствиями для жизни. Нельзя в этот день есть обетную кашу – традиционное обрядовое блюдо праздника Ивана Купала – в одиночестве. Читайте также, что в июле украинцев ждут важные церковные праздники. А также мы рассказывали обо всех праздниках и выходных в этом месяце и будут ли дать для дополнительного отдыха.