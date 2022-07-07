Погода в Украине изменится с похолоданием и почти ежедневными дождями. Синоптики рассказали, когда температура снизится по всей стране, где будут грозы и опасные погодные условия. Что будет с погодой в ближайшие дни – читайте ниже в материале Styler. 7 июля ночью в западных и северных областях, днем в большинстве центральных областей и Сумской области, местами на Одесщине и Николаевской грозы, в отдельных районах центральных, Сумской, Одесской и Николаевской областей град и шквалы 15-20 м/с (И уровень опасности , желтый)", — предупредили в Укргидрометцентре. На остальной территории – сухая жаркая погода. По словам синоптика Наталки Диденко, после запада страны, где жара уже прошла, в четверг температура снизится и в северных и центральных областях. Здесь ожидается +22+28 градусов. А вот на востоке, на юге, в Днепропетровской области жара задержится, здесь +30+35. Синоптик прогнозирует, что осадки будут крайне неравномерными: "где-то несется изрядно, где-то прошелестит несколькими каплями". При грозах возможны сильные ливни, град и порывы ветра к шквальному. Прогноз для Киева В Киеве, 7 июля, ожидается комфортная температура воздуха. Жара на Ивана ослабнет до +24 градусов. Дождь с грозой ожидается в столице утром, а днем вероятность ливней меньше. Что будет с погодой дальше По словам Наталки Диденко, температурный фон во многих областях Украины предполагается комфортным. На юге и востоке ослабление жары возможно с 10-11 июля. По картам гидрометцентра, дожди с грозами будут гулять по стране в течение 7-11 июля.

Скрин: Погода в Украине, прогноз на 7-11 июля. Ранее синоптики поведали, какая погода ожидается в июле в Украине. Также сообщалось о календаре праздников и выходных на июль 2022 года.