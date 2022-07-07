В Украине сегодня, 7 июля, будет жаркая погода. Однако большую часть областей покроют дожди, возможны грозы и шквалы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в западных, северных, большинстве центральных регионов, а также в Одесской и Николаевской областях местами кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах на севере, юге и в центре ожидаются град и шквалы до 15-20 м/с. На другой территории Украины будет сухая и солнечная погода. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +16+20, днем +23+27 градусов; на западе ночью +11+14 градусов, а днем +21+24; в восточных областях ночью +17+20, днем +30+35 градусов; на юге страны ночью +18+23 градуса, а днем +28+34; в центральных областях ночью +16+20, днем +27+33 градуса. Погода в Киеве Сегодня в столице и Киевской области ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, до 10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +16+18, а днем +23+25 градусов. Напомним, синоптики предупредили, что на Украину на этой неделе вернутся дожди и небольшой спад температур. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.