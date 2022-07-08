Министр иностранных дел Франции Катрин колонна на саммите G20 предложит своим коллегам усилить гуманитарную и финансовую поддержку Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИДа Франции. "Вместе со своими европейскими партнерами и партнерами из G7 Франция предложит другим странам из G20 усилить гуманитарную и финансовую поддержку Украины", – говорится в сообщении. Также известно, что колонна намерена призвать страны Большой двадцатки бороться с провалами рынков, в частности, сельскохозяйственной продукции и энергоносителей, которыми РФ пользуется для финансирования войны против Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует отдельные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым на встрече министров иностранных дел G20. Напомним, президент РФ "предварительно" согласился принять участие в саммите G20. Туда приглашен и президент Украины Владимир Зеленский. В свою очередь премьер Австралии Энтони Албенизи пообещал устроить Путину недружественный прием на саммите G20. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.