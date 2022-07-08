Китай отвергает любые попытки постороннего вмешательства в свои отношения с Россией, демонстрируя "устойчивость" и "стратегическую решительность" своих связей с партнерами. Об этом заявил Министр иностранных дел Китая Ван и, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. В то же время глава МИД Китая заявил, что Пекин поддержит все усилия, способствующие мирному урегулированию войны в Украине. Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай избрал позицию быть в стороне в войне России против Украины. Ранее сообщалось, что Китай предлагает своим гражданам денежное вознаграждение в размере 15 тысяч долларов за уведомление о людях, угрожающих национальной безопасности. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.