Российские войска могут попытаться наступать на Славянск и Краматорск не только с севера и востока, но и с запада, от выступления в их позициях в районе Барвенкова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW. Аналитики института также отмечают, что войска РФ 7 июля по-прежнему проводили ограниченные попытки наступления и наносили воздушные, артиллерийские и ракетные удары по всей фронтовой линии. По мнению экспертов, российские силы восстанавливают силы и создают условия для новых существенных наступлений в ближайшие недели или месяцы. Поэтому ожидать больших наступательных операций от кафиров не стоит. Эксперты ISW также отмечают активность украинских партизан в Мелитополе. Эти партизаны 7 июля взорвали железнодорожный мост на участке между Новобогдановкой и Троицким, то есть между Мелитополем и линией фронта. 3 июля партизаны взорвали железнодорожный мост у линии фронта, в Любимовке, а днем ранее пустили под Мелитополем под откос поезд с боеприпасами. Напомнив, 7 июля, примерно в 17:30 жители Харькова услышали звуки взрывов. Позже сообщили о "прилетах". При этом количество жертв постоянно растет. Еще в 18:45 стало известно о четырех пострадавших и двух погибших. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.