В ходе визита на Ближний Восток президент США Джо Байден проведет переговоры с королем Саудовской Аравии и его близкими. Одной из главных тем для дискуссии станет возможность интеграции систем ПВО двух стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Вероятно, этот вопрос обсуждается США с региональными лидерами перед лицом угрозы со стороны Ирана. Байден отправится на Ближний Восток на следующей неделе. Президент прибудет в Саудовскую Аравию сразу после визита в Израиль и на Западный берег реки Иордан. Напомним, 15 августа 2021 талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. 31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продолжать операцию по эвакуации людей исходя из рекомендаций американских военных. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.