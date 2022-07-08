В Украине сегодня, 8 июля, в большинстве регионов ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха будет колебаться от +11 ночью до +33 днем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня переменная облачность. В большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях (Винницкой и Киевской местами), днем и в Карпатах кратковременные дожди и грозы. Вместе с тем, днем в отдельных районах центральных, Сумской, Одесской и Николаевской областей возможен град, шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, на юго-востоке страны восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +12+15, днем +23+28 градусов; на западе ночью +11+16 градусов, а днем +22+26; в восточных областях ночью +15+20, днем +31+33 градуса; на юге страны ночью +18+20 градуса, а днем +28+32; в центральных областях ночью +13+18, днем +24+32 градуса. Погода в Киеве Сегодня в столице облачно. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Ночью столбики термометров покажут +13+15 градусов, а днем поднимутся до +24+26. Напомним, вчера Киев обновил свой исторический температурный рекорд, а июнь в столице вошел в десятку самых теплых в истории. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.