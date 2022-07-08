Ранним утром 8 июля в Николаеве раздалось несколько взрывов. В областном центре объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости N. Взрывам предшествовали сообщения о запуске ракет по Николаеву со стороны временно оккупированной Херсонской области. Напомним, что Николаев почти каждый день страдает российскими обстрелами. оккупанты бьют по городу артиллерией и ракетами. В частности, вчера в Николаеве прогремели взрывы, сигнала воздушной тревоги не было. Ранее сообщалось, что Ким советовал жителям Николаева, работающим и поддерживающим экономику, оставаться в городе. Другим следует эвакуироваться в более безопасные регионы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.