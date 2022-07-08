В японском городе Нара совершено покушение на бывшего премьер-министра Синдзо Абе. Политик произносил речь, как во время выступления ему в спину выстрелил неизвестный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo. Сообщается, что Абэ после двух выстрелов потерял сознание. Бывший лидер правящей Либерально-демократической партии выступал в рамках кампании по выборам в Палату советников, запланированных на воскресенье. По предварительной информации, у экс-премьера затронуты оба легких. После выстрелов он упал на землю и был доставлен в больницу с помощью санитарной авиации. Полицейские задержали нападающего на месте происшествия. Стрельцем оказался 40-летний житель города Нара. Ранее сообщалось, что Япония ввела санкции против России и Белоруссии за вторжение в Украину. В санкционный список попали 57 граждан России и шесть компаний. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.