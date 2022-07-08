В начале года фрегат HMS Montrose Королевского флота Великобритании захватил иранское оружие, включая ракеты класса "земля-воздух" и двигатели для крылатых ракет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВМС Великобритании. 28 января и 25 февраля вертолет фрегата заметил удаляющиеся от иранского побережья быстроходные катера, после чего произошел оперативный перехват судов с современным вооружением. Изъятые грузы были доставлены в Великобританию для технического анализа, который показал, что в захваченной партии находились реактивные двигатели для 351 производимой в Иране крылатой ракеты, а также партия из 358 ракет класса "земля-воздух". Ракеты данного типа с дальностью полета в 1000 км часто используются йеменской группировкой хуситов для ударов по Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам. Как сообщало агентство Axios, Израиль поделился с США и европейскими партнерами данными разведки, согласно которым Иран уже имеет возможность получать обогащенный уран такого качества, необходимого для изготовления ядерного оружия. Позже Израиль заявил, что Иран вплотную подошел к созданию ядерного оружия. Тегеран обогащает уран с беспрецедентной быстротой. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.