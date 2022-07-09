9 июля православные люди чтят память Давида Солунского, которого называли Земляничником. Обо всех приметах и запретах этого дня — читайте в материале Styler. Давид Солунский прославился даром исцеления. Также, по преданию, Давид Солунский спокойно брал в руки горящие угли — они не наносили ему никакого вреда. Святой поначалу был аскетом и мог исцелять от болезней. Всем людям, обращавшимся за помощью, Давид давал наставления на жизнь и призывал молиться. Он был источником веры для многих неправедных душ. Именины Святого отмечают в день сбора урожая земляники, поэтому его и назвали Земляничником. Крестьяне в день земляничника качали мед , ведь люди верили – в этот период он более целебный и сладкий. С этого дня начинали собирать землянику. Впрочем, плоды и листья этой ягоды шли не только в чае и настойке – для профилактики малокровия, лечения печени и мочевого пузыря. Главные приметы на Давида Земляника дождливый день — дожди до сентября затянутся или сам сентябрь очень мокрым будет; ясный день – еще 7 недель тепло и солнечно будет; много росы – хорош будет урожай огурцов; в радуге много желтого цвета – до красивой погоды. Что нельзя сегодня делать отказывать в помощи, особенно бедным людям; небрежно обращаться с огнем; оскорблять и наказывать домашних животных, даже если те провинились. Кричать и наказывать домашних животных, даже если те виноваты. Кто сегодня празднует именины День ангела в эту дату празднуют: Вероника, Зенон, Давид, Денис, Иоанн, Тихон и Павел. Раньше мы писали, какие переданные по наследству вещи ни в коем случае нельзя отдавать другим. Также читайте о календаре выходных и праздников на июль 2022 года. Стало известно, будем ли мы отдыхать дополнительно.