Благодаря ЦРУ мир был предупрежден о планах президента РФ Владимира Путина в Украине. Эта организация является основой национальной безопасности США. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP. "Благодаря невероятной работе наших специалистов по разведке мы смогли сообщить миру, что Владимир Путин планировал в Украине", — заявил Байден. Находясь в штаб-квартире в Виргинии, президент США поблагодарил ЦРУ за работу в Украине и назвал американских разведчиков лучшими в мире во время визита в агентство в рамках празднования 75-летия со дня основания организации. Ранее Байден санкционировал беспрецедентную кампанию по рассекречиванию разведывательных данных, которые, как считается, помогли заручиться в мире поддержкой жестких санкций против России и нарастить военную поддержку Киева. Напомним, ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Путин готов удвоить ставки в войне против Украины. Также отметим, по мнению военных экспертов, общая мобилизация положит конец России как государству. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.