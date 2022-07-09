За последний месяц на продовольственном рынке критически ничего не изменилось. Украина может обеспечить внутреннюю потребность практически во всех продуктах питания. Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ). Как отметила эксперт, среди бакалейной группы наблюдается определенная ограниченность предложения гречихи, однако эта проблема будет решена по мере поступления нового года. Также в этом году с опозданием практически на месяц начали поступать молодые овощи урожая в этом году (морковь, свекла, кабачки и т.д.). В предыдущие годы они поступали ранее из южных областей нашей страны, которые частично временно оккупированы, напомнила Литвин. "В этом году предложение ограничено, и по мере созревания и поступления овощей из других областей цена постепенно будет снижаться", — отметила аналитик УКАБ. Как сообщало РБК-Украина, в июне 2022 года цены на продукты выросли на 3,2%. Больше всего подорожали: яйца – на 17,2% и сахар – на 10,9%, овощи – на 5,2%. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.