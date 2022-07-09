оккупанты рано утром обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога. Ракетный удар наносился из "Ураганов" по жилым кварталам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича. В результате обстрела от полученных травм скончалась 41-летняя женщина. Отец и дочь получили ранения, находятся в больнице. Также ракеты повредили школа и несколько домов, также сгоревшая стоящая рядом с домом машина. На улицах находится множество кассетных боеприпасов. Спасатели уже занимаются их разминированием. Вчера рабочий визит в Кривой Рог совершил президент Украины Владимир Зеленский. Он пообщался с военными и вручил им награды. Напомним, что в результате обстрелов Днепропетровской области ранее был разрушен склад с 40 тоннами зерна. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.