В Украине сегодня, 9 июля, почти по всей территории ожидаются грозовые дожди. Ненастья обойдет только восточную часть, там днем жара ударит до +34. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По информации синоптиков, сегодня в Украине кроме восточных и юго-восточных областей местами небольшие дожди. При этом на севере Левобережья умеренные кратковременные дожди. Практически по всей стране грозы. Ветер северный, северо-западный, в восточной части юго-восточный, скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +13+17, днем +23+29 градусов; на западе ночью +10+14 градусов, а днем +20+26; в восточных областях ночью +16+19, днем +31+34 градуса; на юге страны ночью +17+19 градусов, а днем +28+33; в центральных областях ночью +13+18, днем +25+31 градус. Погода в Киеве Сегодня в столице переменная облачность. Небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет в пределах +16+18, днем поднимется до +24+26. Напомним также синоптики рассказывали, когда жара отступит от восточных регионов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.