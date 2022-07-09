Если вам надоело готовить омлет или яичницу на завтрак, попробуйте разнообразить ваше утреннее меню, приготовив оригинальный омлет-пицца с лавашем. Рецептом поделилась известный украинский блоггер Alina FooDee. Ингредиенты: Лаваш – 1 шт. Яйцо – 3 шт. Молоко – 120 г Соль, черный молотый перец – по вкусу Помидор – 1 шт. Сыр – 60-100 г Базилик или петрушка

Скриншот видео: Так будет выглядеть наш завтрак Пошаговое приготовление Сверните тонкий лаваш трубочкой и тонко нарежьте соломкой. Смешайте яйца с молоком, добавьте соль и черный молотый перец по вкусу. Положите в смесь лаваш и перемешайте. Нарежьте помидор кусочками, подготовьте творог (моцареллу можно порвать руками, другой творог – натереть). Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите смесь из лаваша, сверху помидоры, немного посолите, добавьте творог, накройте крышкой. Жарьте 15 минут на маленьком огне. Посыпьте базиликом или петрушкой. Раньше кулинар рассказала, как приготовить самые правильные котлеты. Также мы писали, как сделать пирог в лаваше с курицей и грибами.